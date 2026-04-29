明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、今シーズン初の3連勝へアウェーでカターレ富山と対戦しました。 6連勝中と波に乗る富山との一戦。開始早々、前節でゴールをあげた若月がボールを奪い、そのままシュート！ここは惜しくもゴールとはなりません。前半38分、富山にテンポよくパスをつながれ先制のゴールを奪われます。 追いつきたいアルビは後