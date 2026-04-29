29日(水)は、雲の多い天気で空気が冷たくなりました。正午の気温は、新潟市中央区で12.1℃、長岡市で13.7℃などを観測し、昨日の同じ時間と比べると7℃くらい低くなりました。 一方、30日(木)は日差しの暖かさを感じられそうです。 ◆30日(木)午前9時の予想天気図 日本付近はすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。このため晴れる時間が長くなるでしょう。 そして、30日(木)は今日と比べると過ごしやすい体感に