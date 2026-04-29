◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・八木彬投手（２８）が両リーグトップタイの４勝目を挙げた。３―２と１点リードの５回１死一、二塁で２番手として登板。伊藤裕に対しての１球目で三ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱して、白星を手にした。八戸学院光星、東北福祉大、三菱重工Ｗｅｓｔから２１年ドラフト５位で入団した２８歳の右腕は５年目の今季、４月１５日の日本ハム戦でプロ初勝利を挙げ