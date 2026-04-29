石川、富山など4県の小学生が集まるバドミントンのオープン大会が29日、金沢市で開かれ、100人を超える選手らが熱戦を繰り広げました。29日、いしかわ総合スポーツセンターで開かれた大会は、7月末から行われる全国大会「若葉カップ」の前哨戦として、小学生に実戦の機会を増やすと共に、他県の選手との交流を深める目的で初めて開催されました。大会には石川、富山、福井、滋賀それぞれで去年の「若葉カップ」で県予選ベスト4に入