◆春季高校野球石川県大会▽３回戦日本航空石川６―２小松明峰（２９日・石川県立）今秋ドラフト候補に挙がる日本航空石川の最速１５０キロ右腕・保西雅則（３年）が、７番・右翼で出場し、バックスクリーン弾を放って８強進出を決めた。１９０センチ、１００キロの背番号１が、持ち前のパワーを見せつけた。１点リードの６回先頭で中越えに高校通算７号。「少し（バットの）根っこの方だったんですけど、いい角度で上がっ