◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が２回に適時打を放った。１点を先制した２回、なお１死一、三塁から浦田は森下の２球目、直球を捉えて左翼への適時打となった。（記録はシングルヒットで二塁進塁は送球間）。浦田はこの日、初めて「遊撃」でスタメン出場。阿部監督からフォームについてもらった助言を生かし、４月２５日のＤｅＮＡ戦以来の安打となった。「打ったのは真っすぐ