◆パ・リーグオリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクは４月のチーム最終戦に再逆転負けで、３、４月の成績は１４勝１２敗となった。３月は４戦全勝で、４月に限れば１０勝１２敗と負け越した。小久保監督は「５月？はよ帰ります」と足早に新大阪駅に向かった。開幕５連勝を飾りながら、その後は今ひとつ波に乗れない戦いが続いている。だが、昨季は故障者続出で４月を終えた時点で９勝１５敗２