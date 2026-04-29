◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝２９日、栗東トレセン第３１回ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）の１週前追い切りが２９日、東西トレセンで行われた。重賞２勝のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師自らが手綱を執り、栗東・ＣＷコースで単走。リラックスした雰囲気でスタートした。直線では一杯に追われ、