歌手の小林幸子が２９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩで女性５人組ロックバンド「ＳＨＯＷ−ＹＡ」がプロデュースする女性ミュージシャン限定ロックフェスティバル「ＮＡＯＮのＢＵＮＴＡＩ」に初出演し、ステージ上で転倒する場面があった。金色の衣装姿で「千本桜」など３曲を熱唱した小林。「もしかして」ではロック風に歌い上げ、ＳＨＯＷ−ＹＡのボーカル・寺田恵子は「本物だ！本物の小林幸子さんだよ！」と興奮を抑え切