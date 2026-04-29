◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）女子100メートル障害の決勝で異例の事態が起きた。昨年の世界選手権代表の3人、田中佑美（富士通）と中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）がそろったレース。3レーンの中島がフライング判定となり、一度はスタートラインを離れた。「速く出た意識がなかった」という中島は、スタートインフォメーションシステム（SIS）やビデオ映