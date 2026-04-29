国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）はプロアマ戦で調整した。前週の海外メジャー、シェブロン選手権で予選落ち。第３日は会場で練習し、優勝争いまっただ中だった最終日の２６日は飛行機の中で過ごした。「リーダーボードを見ながら、自分もここにいたかったなと思った。でも、去