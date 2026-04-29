バレーボール男子日本代表の石川祐希（30＝ペルージャ）が29日、自身のインスタグラムを更新。ファッションモデルのような近影を公開し、反響を集めた。石川はアスリートとしては初めて2024年7月にイタリアのラグジュアリーブランド「トッズ（TOD'S）」の「トッズ フレンズ」に就任。今回はトッズのアイテムを身につけた最新ショットを公開した。フォロワーからは「すごく似合ってます！カッコイイです」「すっ、すてき」「