◆パ・リーグ西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）西武・高橋光成投手が７回４安打無失点で３勝目を挙げた。「ストライク先行でいけなかったのでなかなか難しい登板でした」と振り返ったが、昨オフに新たに習得したスパイクジャイロを含めた変化球がさえ渡り、連打を浴びたのは４回だけ。７回には先頭に四球を与え無死一塁としたが、右中間深くへのカストロの打球は右翼手・カナリオが追いつき捕球。続く代打・万波