現地時間5月2日に、アメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1・ダ2000m）に出走予定のJRA所属馬が28日、現地で追い切りを行った。ダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）はダートコースで4ハロン52秒80をマーク。大下智調教助手が騎乗し、レース直前を見据えた調整程度の内容となった。同助手は「日本でしっかりやってきていたので、今日は調整程度の内容だったのですが、手前など色々な部分でちゃ