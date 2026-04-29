女優コ・ソヨンが、自身を巡る流言飛語と偏見に言及した。去る4月28日、コ・ソヨンは自身のYouTubeチャンネルを通じて、「コ・ソヨンがユーチューブのすべての動画を削除した理由」というタイトルの動画を公開した。【写真】チャン・ドンゴン夫婦、“結婚記念日”の2SHOT以前運営していたチャンネルのすべての動画を非公開にして、しばし休息期間を取っていたコ・ソヨンは、再び動画を投稿し、これまでの心境と自身を巡る偏見につ