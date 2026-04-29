【モデルプレス＝2026/04/29】日向坂46の森本茉莉が、4月28日に自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】日向坂46メンバー「シルエットが綺麗」ほっそり美脚際立つスカート姿◆森本茉莉、衣装ショット公開森本は「＃日向坂46」とグループ名のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を複数枚投稿。色白の脚が際立つ光沢感のあるブルーの膝上丈ワンピースに白ソックスとローファーを合わせ、笑顔での立ち姿を公