ファジアーノ岡山 明治安田J1百年構想リーグWEST 第13節。前節、連敗をストップしたファジアーノ岡山は29日、アウェーで名古屋と対戦しました。 前半10分、前節1ゴール・1アシストの活躍を見せた白井が右サイドを駆け上がってクロス。ここにブラウンノア。 ダイナミックな攻撃で名古屋ゴールに迫ると、26分、今度はブラウンノアが左サイドを抜け出してクロス。サイドから何度もチャ