別れてしまったけれど、やっぱり彼のことが忘れられない…。そんな人も多いのではないでしょうか？時間が経っても気持ちが変わらないのなら、もう1度関係をやり直す方法を考えてみるのもひとつの道。今回は、「復縁したい」と願うあなたに向けて、元彼に上手にアプローチするためのポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。連絡は“あくまで自然体”に始めるいきなり「会いたい」「復縁したい」といってしまうのは逆