香川県警による研修会(高松市) 全国的に金属の窃盗被害が増加していることを受け、2026年6月、金属の盗難や転売を防ぐための法律が施行されます。法整備で何が変わるのか、香川県警も周知を始めています。 （松木梨菜リポート）「香川県内では自宅にあるエアコンの室外機の盗難被害が増えています。中にある金属を転売する目的とみられています」 香川県では、ほかに太陽光発電設備の銅線ケーブル、グレ