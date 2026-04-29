4月29日からゴールデンウィークが始まりました。初日はお出かけ日和となり、高知県内の観光スポットには県内外から観光客が足を運びました。■井上アナウンサー「青空に気持ちの良い風、高知の観光名所・桂浜。観光客のみなさんどんな風に桂浜を満喫しているんでしょうか」飛び石連休となった2026年の大型連休。初日の29日は、桂浜に大きな混雑はありませんでしたが、駐車場には県外ナンバーの車がずらり