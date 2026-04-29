高知県内の男子高校生がこのたび、日本eスポーツ協会が認定するプロのライセンスを県内在住のeスポーツ選手として初めて取得しました。日本eスポーツ協会認定のプロライセンスを取得したのは、高知国際高校2年の井上大馳さん（16歳）です。井上さんは、「syakegohan」のゲームネームで戦うeスポーツ選手で、2026年2月に協会公認の競技種目となっている人気パズルゲーム「ぷよぷよ」のプ