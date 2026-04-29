ＲＣＥＰ原産地証明書を発給する広東省汕頭税関の職員。（資料写真、汕頭＝新華社配信）【新華社北京4月29日】中国国際貿易促進委員会は29日の記者会見で、原産地証明書や物品の一時輸入に用いる通関手帳（ATAカルネ）、国際商事証明書など証明書の3月の発給件数が前年同月比15.1％増の204万9300件だったと発表した。全国の貿易促進機関が発給した一般原産地証明書は11.8％増の109万7700件で、貨物価格が10.1％増の885億1400