１９日、東京の国会議事堂周辺で憲法改正に抗議する人たち。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月29日】日本政府はこのほど、自衛隊の階級呼称を変更する方針を固めた。今年度中に関連法の改正案を国会に提出する予定だ。変更後の呼称は敗戦前の旧日本軍期のものに回帰する。将官のうち陸海空それぞれの幕僚長は「大将」とし、その他の将官は「中将」とする。佐官についても1佐を「大佐」、2佐を「中佐」、3佐を「少佐」