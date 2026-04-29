タレントのゆうちゃみが29日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギト−超能力戦争−』初日舞台あいさつに登壇。同作の衣装合わせをする3日前に骨折していたことを告白した。【集合ショット】圧巻！豪華キャスト＆監督がズラリ本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り