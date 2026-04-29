愛知県尾張旭市の中学校で、半分以上の部活動が今年9月以降活動停止になることがわかりました。学校側は顧問が確保できないためと説明しています。 【写真を見る】｢納得できない｣ 中学の部活 顧問おらず半数以上停止へ 人事異動や家庭の事情で確保難しく… 愛知･尾張旭市の西中学校 多数の部活動が停止になるのは、尾張旭市立西中学校です。4月14日、保護者に文書で現在17ある部活動のうち、9月以降残るのは野球やバレーボ