プロ野球のファーム・リーグは29日、楽天―巨人戦（利府）が雨天中止。交流戦6試合が行われた。広島は西武戦（カーミニークフィールド）に2―1。先発の育成選手・河野が7回4安打1失点で2勝目を挙げた。佐藤啓が2安打。西武先発・冨士は6回6安打2失点で3敗目。左脇腹の違和感から1軍復帰を目指すネビンが4回の1号ソロなど3安打を放った。中村剛が2安打。中日はヤクルト戦（戸田）に8―4で逆転勝ち。先発の育成選手・森山が3回