講談社は２９日、福岡県在住の作家・帚木蓬生（ははきぎほうせい）さんの長編小説「少弐（しょうに）民に捧げた三百六十年」の販売を中止し、回収を始めたと発表した。同作には実在の歴史研究家が実名で登場しており、作中で死亡したと書かれたことに対して本人や家族が抗議していた。同社は「編集上の不備があった」と説明している。昨年１０月に出版された同作は、鎌倉時代から戦国時代に九州北部で活躍した少弐氏を描く物