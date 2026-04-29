言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、現代社会で耳にすることの多い心身の状態、歴史の転換期を彩った灯火、そして情報の伝達に欠かせない教材という、性質の異なる3つの言葉を選びました。不足しているピースを埋めて、登場する響きを丁寧に想像してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れすが□□うてき□□ヒント：過度な緊張によ