音楽グループ「純烈」のリーダー、酒井一圭さん（50）がインスタグラムを更新。トレードマークのメガネをはずした表情を披露し、注目が集まっている。【写真】トレードマークのメガネを外した表情（実際の写真）酒井さんは「見姫圭織さんに占っていただきました！」と報告し、占い師の見姫圭織さんとのツーショットを公開。トレードマークのメガネはかけず、満面の笑みでピースし、両頬のえくぼがかわいらしい表情を見せた。