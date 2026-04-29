河北省滄州市管轄下の泊頭市はここ数年、「中国グリーン鋳造名城」の建設を立脚点とし、産業クラスター化をエンジンとし、鋳造業における「規模の追求」から「質の重視」への転換に取り組み、産業協同革新プラットフォームの構築、科学技術イノベーション能力の向上、環境問題の解決を通じて、低付加価値からスマート化への転換・アップグレードの道を進んできた。泊頭市には現在、約300社の鋳造企業があり、ハイテク企業や「専精