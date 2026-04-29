2025年大阪・関西万博の閉幕後、多くの海外関係者が帰国する中、日本に残り活動を続ける一人の外国人がいる。【写真】ライブで生まれる今、この瞬間を、ペイントで表現しているそれはチェコ館で各国要人の公式訪問を取り仕切る儀典長（プロトコル責任者兼副コミッショナー・ジェネラル）を務めたアーティストのVit（ヴィート）さん。Vitさんはチェコ共和国・プラハ出身。共産主義体制下のチェコスロバキアに生まれ、1989年の民主化