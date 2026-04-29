桐生市の寺では約５０００株のシャクナゲが咲き誇っていて、訪れた人たちを楽しませています。 色鮮やかに咲くシャクナゲ。桐生市新里町大久保の赤城寺では境内に約５０００株のシャクナゲが咲き誇っています。初代の住職が、訪れた人の心を和ませようと植え始めたもので、ピンクや赤、白などのシャクナゲが境内を彩っています。 赤城寺によりますとここ数年、温かさの影響で開花が早まっていて、ことしはあと１週間程度楽しめ