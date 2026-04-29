今年の春の叙勲は県内で６１人が受章しました。このうち旭日双光章を受章した尺八奏者の江藏義雄さんに今の思いを聞きました。 春の叙勲のうち、社会の様々な分野で顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」には１８人。公共の仕事に長い間従事した人をたたえる「瑞宝章」には４３人が選ばれました。 地方文化の分野で旭日双光章を受章した尺八奏者の江藏義雄さん（８４）です。江藏さんは、大手自動車販売店の経理を務めなが