群馬交響楽団の演奏を楽しむ野外コンサートが高崎市で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 大空のもと響き渡る迫力満点のフルオーケストラの音色。この野外コンサート「森とオーケストラ」は、群馬交響楽団を身近に感じてもらおうと１９７８年から開かれているもので、毎年約８０００人が集まる群響の人気イベントです。２９日は、高崎市のアイ・ディー・エー群馬の森を会場に、ドヴ