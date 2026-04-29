アジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝戦から中２日。アル・アハリ・サウジに敗れ、ACLEは準優勝に終わったFC町田ゼルビアは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、水戸ホーリーホックと敵地で対戦した。17分に下田北斗、48分にドレシェヴィッチがネットを揺らし、２点をリードする。だが、67分にオウンゴールで失点すると、90分に安藤晃希の得点を許し、同点に追いつかれる。２−２で迎えたPK