29日からゴールデンウイークという人も、多いのではないでしょうか。 波佐見町では、GW恒例の人気イベント「波佐見陶器まつり」が始まり、会場は初日からにぎわいました。 （寺田美穂アナウンサー） 「メイン会場のやきもの公園です。中には半額で買える商品もあり、多くの人でにぎわっています」 ※詳しくは動画をご覧ください