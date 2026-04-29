北京市内の公道を走る百度の自動運転タクシー「アポロ・ゴー」の車両＝2024年4月（共同）【北京共同】米ブルームバーグ通信は29日、中国政府が自動運転のライセンスの新規発行を停止したと報じた。事業者は自動運転タクシーの追加投入や新たな試験プロジェクトができなくなる。湖北省でIT大手百度（バイドゥ）の自動運転タクシーが多数停止したトラブルの影響とみられ、停止期間は不明という。湖北省武漢で3月末、百度の「アポ