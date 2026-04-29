5回途中に登板し、4勝目を挙げたロッテ・八木＝ZOZOマリンロッテの八木が29日の楽天戦で、1球勝利を挙げた。3―2の五回1死一、二塁で登板し、初球で伊藤裕を三ゴロ併殺に仕留めた。リードを守って勝ち星がつき「本当にラッキー。日頃の行いがいいのかな」と冗談交じりに喜んだ。15日のプロ初勝利から、全て救援でリーグ最多に並ぶ四つの白星を手にした。「本当にチームがいい感じなので、このままいけるように頑張る」と力強く