Ｇ１・６勝の名牝グランアレグリアを母に持つグランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が、次走は５月９日の未勝利（東京競馬場・芝１４００メートル）を目標としていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２９日、ホームページで発表した。同馬は５戦して未勝利。前走は勝ち馬から０秒３差の２着に敗れた後、在厩で調整が進められている。超良血馬が６戦目で初勝利を目指す。