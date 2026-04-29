◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発し、４回０／３を投げて７安打５失点で２敗目を喫した。チームは４連敗。４位に転落した。初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。味方が逆転したが、踏ん張り切れない。１点リードの４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さら