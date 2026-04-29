◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手（３４）が「４番・ＤＨ」でフル出場。１―２と１点を追う４回先頭で、楽天先発右腕の前田健から右翼ポール直撃の２号同点ソロを放った。３月２７日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる一発は右翼ポールを直撃。ロッテの菓子「トッポ」の広告が掲出されたポールに当てたため、「トッポ」１０００個がプレゼントされることになった。