◆陸上織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）女子１００メートル障害決勝で昨年の東京世界陸上代表の田中佑美（富士通）が１３秒０３（向かい風０・９メートル）で優勝した。１３秒０８の２位に福部真子（日本建設工業）、１３秒２０の３位に清山ちさと（いちご）が続いた。日本歴代２位の記録を持つ中島ひとみ（長谷川体育施設）はまさかのフライング。一度スタートラインを離れたが、数分後に再びスタート