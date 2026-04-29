◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節長崎２ー１清水（２９日・アイスタ）Ｊ１長崎はアウェー清水戦に２―１で勝利し、５試合ぶりの白星を挙げた。前半８分に相手に退場者が出て数的優位に立ったものの、同２１分に先制点を献上。それでも同３３分、ＦＷチアゴ・サンタナが古巣相手にヘディングで同点弾。後半２分には今季新潟から加入したＭＦ長谷川元希が移籍後初ゴールとなる勝ち越し弾を奪った。長いトンネルを抜け、