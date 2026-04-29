【モデルプレス＝2026/04/29】AKB48の水島美結が4月28日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳AKBメン「脚長い」ファン二度見のミニスカ私服ショット◆水島美結、美脚際立つミニスカ私服姿公開水島は「念願だったネモフィラ 大好きな水色に包まれて心まで満たされました」と報告し、満開のネモフィラを背景にした姿を複数枚投稿。「adidasのトップスもぴったりでお気に入りのコーデに。