【モデルプレス＝2026/04/29】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカラーチェンジなどを報告し、話題となっている。【写真】32歳人気ギャル芸人「雰囲気全然違う」暗めカラーチェンジ＆爪も短く◆金子きょんちぃ、ヘアカラーチェンジ報告金子は「髪の毛紫になってます」と言葉を添え、動画を公開。以前の金髪と黒のツートンカラーのロングヘアから、紫色のヘアカラ