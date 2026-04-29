【モデルプレス＝2026/04/29】タレントの神田うのが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作ったパスタを公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人タレント「彩り豊か」ワンパンで作ったトマト系パスタ披露◆神田うの、愛娘からリクエストのワンパンパスタ公開神田は「最近はワンパンでしかパスタ作ってないよー」「ワンパン最高ー」とつづり、薄切りにしたナスやウインナー、玉ねぎ、丸ごとのトマ