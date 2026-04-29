【モデルプレス＝2026/04/29】女優の内山理名が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの筍料理を公開した。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「盛り付けもお皿もレベルが違う」なんとなく作った筍料理◆内山理名「何となく作った」筍料理披露内山は、丁寧に盛り付けられた手料理の写真を披露。「豚肉＆ハーブに生ハム巻いた簡単サルティンボッカに焼き筍のせて」と説明し、サルティンボッカに筍、イタリアンパセリを