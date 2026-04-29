【モデルプレス＝2026/04/29】声優の石原夏織が4月29日、自身のInstagramを更新。シースルースカート姿を公開し、話題となっている。【写真】32歳美人声優「脚長い」シースルースカート姿披露◆石原夏織、美ウエスト際立つシースルースカートショット披露石原は「載せるの遅くなっちゃった」とつづり、自身が出演するBS11『アニゲーイレブン！』（毎週水曜よる11時30分〜）のオフショットを公開。大きなリボンがあしらわれた黒のタ