【モデルプレス＝2026/04/29】タレントのpecoが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳ママタレ「黄色も赤も緑もオレンジもある」残り物使用したしらす炒飯メインの息子弁当◆peco、しらす炒飯弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために用意した弁当を公開。しらす炒飯をメインに、ウインナーやブロッコリー、ミニトマトなどを詰めた彩