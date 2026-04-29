興陽高校 造園デザイン科／近藤吉平さん（3年） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回は岡山市から、庭造りに励む高校生を紹介します。庭の魅力に惹かれ、高校で学ぶ庭造り。プロの仕事に刺激を受けながら、造園の道を突き進みます。 （興陽高校／近藤吉平さん）「僕が庭を好きになった『心の癒やし』。それをもう、そのままお客様にも感じてほしい」 興陽高校造園デザイン科3年の近藤吉平さ